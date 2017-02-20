Как противодействовать оргпреступности, придумали в МВД Кыргызстана

Проект постановления правительства «Об утверждении Концепции по противодействию организованной преступности в Кыргызстане на 2017–2021 годы» вынесен на общественное обсуждение.
В документе дан анализ текущей ситуации, определены цели и ожидаемые результаты, указаны основные принципы, факторы и риски ее внедрения, меры по борьбы с оргпреступностью, этапы реализации, а также способы мониторинга и контроля.
Сообщается, что с 2011 по 2016 год за различные преступления задержали и привлекли к уголовной ответственности 1 тысячу 264 субъекта оргпреступности.
При этом по состоянию на 2016-й наказание в закрытых учреждениях Госслужбы исполнения наказаний отбывают лишь 95 субъектов, что составляет 7,5 процента от общего числа привлеченных.
Значительную их часть составляют штрафы, условное осуждение, лишение свободы с отбыванием наказания в
Наблюдается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих причастность к ОПГ. С 2002 по 2016 год совершено 83 убийства и покушения на убийство, имеющих признаки «заказного» характера и криминальных разборок.
Анализ оперативных сведений свидетельствует об усилении деятельности криминальных группировок в РФ, состоящих из выходцев из КР, занимающихся вымогательством и другими противоправными насильственными действиями в отношении граждан Кыргызстана.
Наблюдается тенденция трансформации лиц, ранее состоявших на учете как лидеры и члены организованных преступных группировок, в экстремистские радикальные течения. Одним из ярких примеров является побег особо опасных
Ожидаемые результаты от принятия концепции: