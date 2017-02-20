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Общество

Как противодействовать оргпреступности, придумали в МВД Кыргызстана

Проект постановления правительства «Об утверждении Концепции по противодействию организованной преступности в Кыргызстане на 2017–2021 годы» вынесен на общественное обсуждение.

В документе дан анализ текущей ситуации, определены цели и ожидаемые результаты, указаны основные принципы, факторы и риски ее внедрения, меры по борьбы с оргпреступностью, этапы реализации, а также способы мониторинга и контроля.

Сообщается, что с 2011 по 2016 год за различные преступления задержали и привлекли к уголовной ответственности 1 тысячу 264 субъекта оргпреступности.

При этом по состоянию на 2016-й наказание в закрытых учреждениях Госслужбы исполнения наказаний отбывают лишь 95 субъектов, что составляет 7,5 процента от общего числа привлеченных.

Несмотря на тяжесть преступлений и криминальное прошлое членов организованных преступных группировок (ОПГ), к ним применяют меры пресечения, как правило, не связанные с заключением под стражу.

Значительную их часть составляют штрафы, условное осуждение, лишение свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Имеются случаи внесения в отношении активных членов ОПГ представления о переводе их в колонию-поселение, а также об условно-досрочном освобождении или применении актов амнистии.

Наблюдается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих причастность к ОПГ. С 2002 по 2016 год совершено 83 убийства и покушения на убийство, имеющих признаки «заказного» характера и криминальных разборок.

Нынешние преступные сообщества многофункциональны и могут действовать не только в масштабе регионов, но и обретать форму транснациональной организованной преступности (наркобизнес, коррупция, контрабанда, терроризм, экстремизм, торговля людьми, оружием и технологиями) с широко разветвленными, законспирированными преступными связями.

Анализ оперативных сведений свидетельствует об усилении деятельности криминальных группировок в РФ, состоящих из выходцев из КР, занимающихся вымогательством и другими противоправными насильственными действиями в отношении граждан Кыргызстана.

Наблюдается тенденция трансформации лиц, ранее состоявших на учете как лидеры и члены организованных преступных группировок, в экстремистские радикальные течения. Одним из ярких примеров является побег особо опасных преступников-террористов из СИЗО № 50 в 2015 году, сопряженный с убийствами сотрудников правоохранительных органов.

Ожидаемые результаты от принятия концепции:

  • минимизация уровня влияния оргпреступности на криминогенную и общественно-политическую ситуацию в стране;
  • укрепление принципов верховенства права;
  • повышение профессионального уровня правоохранительных и иных госорганов, судебной системы в борьбе с оргпреступностью;
  • повышение уровня доверия населения;
  • совершенствование механизмов сотрудничества и координации национальных усилий.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45479/
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