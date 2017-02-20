Кадеты Семиреченского казачьего войска посетили авиабазу «Кант»

Кадеты Семиреченского казачьего войска накануне посетили авиабазу Организации Договора о коллективной безопасности «Кант». Об этом сообщили в ее пресс-службе .

Ребятам показали жизнь и быт военнослужащих авиабазы. Кадеты увидели боевую технику подразделения охраны, храм Александра Невского, расположенный на территории воинской части.

В спортивном комплексе авиабазы состоялся мастер-класс по рукопашному бою. Кадеты подготовили выступление, показали мастерство владения казачьими шашками и другим оружием. При этом девушки не отставали от юношей.

Экскурсия продолжилась на аэродроме, где кадеты познакомились с авиатехникой базы, пилотами и техниками. В роли экскурсовода кадетов встречал заместитель командира воинской части по работе с личным составом подполковник Сергей Алексеев.