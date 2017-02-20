Кадеты Семиреченского казачьего войска посетили авиабазу «Кант»

Кадеты Семиреченского казачьего войска накануне посетили авиабазу Организации Договора о коллективной безопасности «Кант». Об этом сообщили в ее
Ребятам показали жизнь и быт военнослужащих авиабазы. Кадеты увидели боевую технику подразделения охраны, храм Александра Невского, расположенный на территории воинской части.
В спортивном комплексе авиабазы состоялся
Экскурсия продолжилась на аэродроме, где кадеты познакомились с авиатехникой базы, пилотами и техниками. В роли экскурсовода кадетов встречал заместитель командира воинской части по работе с личным составом подполковник Сергей Алексеев.
В рамках