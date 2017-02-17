В Непале Верховный суд обязал правительство брать разрешение суда на прослушку

Верховный суд Непала обязал правительство получать разрешение от окружного суда, если полиция или другие органы власти хотят получить доступ к записям телефонных вызовов и SMS с целью расследования уголовных дел. Об этом сообщает издание «Моя Республика».

Журналисты выяснили, что в ходе расследования убийства судьи Верховного суда Рана Бахадур Бэм (пять лет назад) полиция Непала детализировала около 500 тысяч телефонных звонков и получила подробную информацию о примерно 30 тысячах SMS.

Адвокаты и журналист Таранат Дахал подали исковое заявление в Верховный суд после того, как методы работы полицейского расследования стали достоянием общественности. Ответчиками стали премьер-министр и совет министров, Министерство внутренних дел, Министерство информации и массовых коммуникаций, полиция Непала, Служба по надзору в сфере связи Непала, Непал Telecom, Ncell и United Telecom Limited.

Заявители утверждали, что право на неприкосновенность частной жизни является одним из основных прав человека, закрепленных в Конституции, и правительство или какая-либо третья сторона не должна использовать или обнародовать личные данные любого лица без его согласия.

Высшая судебная инстанция Непала встала на сторону истцов. Ее приговор гласит, что право на неприкосновенность частной жизни всех лиц гарантируется самой Конституцией. А государственные органы должны получить разрешение от окружного суда, если они сочтут необходимым получить доступ к записи телефонных звонков и сообщений любого человека.

Приговор также гласит, что искать информацию о вызовах и сообщениях любого лица без разрешения районного суда незаконно. Высшая судебная инстанция поручила правительству принять необходимые правовые меры в отношении должностных лиц, предоставляющих или ищущих незаконный доступ к информации о звонках физических лиц и другие личные данные, даже если это делается в целях расследования.