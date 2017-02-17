Посольство России в КР проводит свое расследование ДТП со смертельным исходом

Посольство России в КР начало свое расследование ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают в российской дипломатической миссии.

Накануне сотрудник посольства был вызван в МИД Кыргызстана, где ему вручили ноту о необходимости проведения совместного раследования автоаварии.

По данным посольства, в ходе встречи временного поверенного в делах РФ в Кыргызстане Алексея Мзареулова с директором департамента госпротокола МИД КР Айбеком Маматбековым, стороны договорились об открытом и полноценном сотрудничестве в деле расследования трагического события, повлекшего гибель гражданина КР.

Уточняется, что Посольство России в КР приступило и к собственному служебному расследованию автоаварии с участием российского дипломата.

16 февраля в дорожно-транспортном происшествии с машиной российского посольства погиб водитель микроавтобуса, 1955 года рождения.