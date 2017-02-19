Афиша на неделю: 20—24 февраля

Международный день родного языка отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Акция приурочена и к Году нравственности, воспитания и культуры в КР.
«Успешное начало» (о грудном вскармливании). Поговорим о волнениях и сомнениях перед началом кормления грудью. Потренируемся в прикладывании ребенка к груди, обсудим вопросы питания кормящей мамы.
«Введение прикорма». Поговорим о том, как ввести адекватный прикорм, чтобы этот процесс был полезен и приятен для ребенка.
Ведущий: Сивара Самакова, сертифицированный консультант по грудному вскармливанию. Регистрация обязательна.
Ololohaus, 11.00 и 13.00.
Ololohaus, 19.00.
Чтобы упорядочить вещи и держать стол в порядке, необходимы органайзеры. Их можно купить в магазинах. Мы же будем собирать настольные органайзеры для дома и офиса сами.
Кофейня Sierra (ТЦ «
В основу спектакля положена вся трилогия
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
Все происходит в клинике, где работают два друга с двадцатипятилетним стажем. В молодости у обоих была бурная жизнь. И получилось так, что одна из медсестер приходит через 18 лет к главному герою и говорит, что у него есть сын и он хочет с ним познакомиться. И здесь начинается настоящее безумие…
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
«Понт» (комедия). Азамат — обычный
«Джеки» (драма, биография). О Жаклин Кеннеди — первой леди Соединенных Штатов в начале
«Автобан» (боевик, триллер). Американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками. Одну из них возглавляет Хаген, другую — Геран. И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.
«Защитники» (фантастика, фэнтези, боевик, приключения). Во времена холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.
На выставке представлен диапазон стилей от абстрактной графики до карикатуры, от детского «наивного» творчества до цельного художественного высказывания.
«Мастерская 705», открытие в 19.00.
Это драма женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанная в форме диалога по телефону с мужчиной. В череде эпизодов — страх, радость и боль, надежда и отчаяние — раскрываются душа героини и вся глубина ее трагедии. Это зыбкое ощущение последней любви, кризис возраста и в итоге «галактика женских чувств, жертвенность женской любви».
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.