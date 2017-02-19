Афиша на неделю: 20—24 февраля

21 февраля. Флешмоб к Международному дню родного языка

Международный день родного языка отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Акция приурочена и к Году нравственности, воспитания и культуры в КР.

7-й микрорайон, № 1, 12.00.

21 февраля. Семинары-практикумы для молодых мам

«Успешное начало» (о грудном вскармливании). Поговорим о волнениях и сомнениях перед началом кормления грудью. Потренируемся в прикладывании ребенка к груди, обсудим вопросы питания кормящей мамы.

«Введение прикорма». Поговорим о том, как ввести адекватный прикорм, чтобы этот процесс был полезен и приятен для ребенка.

Ведущий: Сивара Самакова, сертифицированный консультант по грудному вскармливанию. Регистрация обязательна.

Ololohaus, 11.00 и 13.00.

21 февраля. Мастер-класс по интерьерному скетчингу

Мастер-класс будет полезен дизайнерам интерьера, декораторам, оформителям, event-менеджерам , организаторам мероприятий и всем, кто хочет научиться рисовать красочные яркие скетчи.

Ololohaus, 19.00.

22 февраля. Воркшоп «Создай свой органайзер»

Чтобы упорядочить вещи и держать стол в порядке, необходимы органайзеры. Их можно купить в магазинах. Мы же будем собирать настольные органайзеры для дома и офиса сами.

Кофейня Sierra (ТЦ « Таш-Рабат ), 18.00.

22 февраля. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия А. Н. Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайло Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

23 февраля. Комедия-маскарад «Клиническая комедия, или Грехи нашей молодости»

Все происходит в клинике, где работают два друга с двадцатипятилетним стажем. В молодости у обоих была бурная жизнь. И получилось так, что одна из медсестер приходит через 18 лет к главному герою и говорит, что у него есть сын и он хочет с ним познакомиться. И здесь начинается настоящее безумие…

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

23 февраля. Кинопремьеры

«Понт» (комедия). Азамат — обычный бизнесмен-перекупщик , который не сидит на месте и любым способом готов заработать деньги. При себе всегда имеет братишек-помощников в лице Шумы и Алтухи. Однажды ему предоставляется возможность продать очень дорогую картину на аукционе и заработать немаленькую сумму денег.

«Джеки» (драма, биография). О Жаклин Кеннеди — первой леди Соединенных Штатов в начале 60-х , самой популярной женщине своего времени, иконе стиля — написаны десятки книг и снято немало фильмов, но огромный интерес к ее жизни с годами не угасает. В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории — убийство президента Кеннеди в Далласе — и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами самой Жаклин.

«Автобан» (боевик, триллер). Американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками. Одну из них возглавляет Хаген, другую — Геран. И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.

«Защитники» (фантастика, фэнтези, боевик, приключения). Во времена холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.

24 февраля-11 марта. Выставка графических работ «Инвентаризация»

На выставке представлен диапазон стилей от абстрактной графики до карикатуры, от детского «наивного» творчества до цельного художественного высказывания.

«Мастерская 705», открытие в 19.00.

24 февраля. Пьеса в одном действии «Человеческий голос»

Это драма женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанная в форме диалога по телефону с мужчиной. В череде эпизодов — страх, радость и боль, надежда и отчаяние — раскрываются душа героини и вся глубина ее трагедии. Это зыбкое ощущение последней любви, кризис возраста и в итоге «галактика женских чувств, жертвенность женской любви».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.