15:47
-10
USD 69.11
EUR 73.58
RUB 1.20
Общество

В Беларуси массово протестовали против декрета о тунеядстве

В Беларуси накануне прошли массовые акции протеста против декрета президента страны Александра Лукашенко о тунеядстве. Об этом сообщило BBC.

Отмечается, что «Марш рассерженных белорусов» собрал в пятницу в центре Минска около двух тысяч человек. Все они недовольны декретом, по которому граждане до 20 февраля должны заплатить «налог на тунеядство».

Люди не могут понять, что это за налог, и как его платить безработным. Сбор составляет более 200 долларов.

Официально это называется предупреждением социального иждивенчества. Согласно декрету президента Лукашенко, возместить госрасходы на социальные нужды обязаны трудоспособные жители страны, официально не работавшие более полугода.

За неуплату следует штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. За две недели до окончания срока выплат только каждый десятый из обозначенных ранее 400 тысяч тунеядцев рассчитался с налоговой.

«Сотни людей, получив «письма счастья», пытаются оспорить жребий в местных администрациях. При наличии сложной жизненной ситуации администрации имеют право освободить от налога, но из практически ежедневных отчетов чиновников видно, что добиться индульгенции удается немногим», — говорится в сообщении BBC.

Несогласные передали в администрацию президента письмо с требованием отменить налог. Прошедший в пятницу «Марш рассерженных белорусов» организовали оппозиционные политики и группы, объединившиеся в Белорусский национальный конгресс.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45452/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Два митинга проходят в Бишкеке у «Белого дома»
Второй день у «Белого дома» в Бишкеке митингуют торговцы «блошиного рынка»
У «Белого дома» митингуют работники муниципального рынка
К митингующим в Бишкеке вышли представители власти
В Бишкеке опять митингуют
Премьер-министр 6 месяцев не принимает граждан по вопросу выделения участка
Митинг проходит у здания Таласского облсуда
Митинг в Нарыне завершился
Митинг перед зданием Верховного суда завершился
Председатель Свердловского райсуда Эльвира Жаркеева два года не может принять решение по делу
Популярные новости
Карета скорой помощи в&nbsp;Бишкеке отправилась со&nbsp;спецсигналом за&nbsp;самсами Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами
СМИ: Омурбек Текебаев встретился с&nbsp;Курманбеком Бакиевым на&nbsp;Кипре СМИ: Омурбек Текебаев встретился с Курманбеком Бакиевым на Кипре
Два митинга проходят в&nbsp;Бишкеке у&nbsp;&laquo;Белого дома&raquo; Два митинга проходят в Бишкеке у «Белого дома»
Отставки министра здравоохранения Кыргызстана требуют в&nbsp;Бишкеке Отставки министра здравоохранения Кыргызстана требуют в Бишкеке
Бизнес
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик Кыргызстана&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц