В Беларуси массово протестовали против декрета о тунеядстве

В Беларуси накануне прошли массовые акции протеста против декрета президента страны Александра Лукашенко о тунеядстве. Об этом сообщило BBC.

Отмечается, что «Марш рассерженных белорусов» собрал в пятницу в центре Минска около двух тысяч человек. Все они недовольны декретом, по которому граждане до 20 февраля должны заплатить «налог на тунеядство».

Люди не могут понять, что это за налог, и как его платить безработным. Сбор составляет более 200 долларов.

Официально это называется предупреждением социального иждивенчества. Согласно декрету президента Лукашенко, возместить госрасходы на социальные нужды обязаны трудоспособные жители страны, официально не работавшие более полугода.

За неуплату следует штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. За две недели до окончания срока выплат только каждый десятый из обозначенных ранее 400 тысяч тунеядцев рассчитался с налоговой.

«Сотни людей, получив «письма счастья», пытаются оспорить жребий в местных администрациях. При наличии сложной жизненной ситуации администрации имеют право освободить от налога, но из практически ежедневных отчетов чиновников видно, что добиться индульгенции удается немногим», — говорится в сообщении BBC.

Несогласные передали в администрацию президента письмо с требованием отменить налог. Прошедший в пятницу «Марш рассерженных белорусов» организовали оппозиционные политики и группы, объединившиеся в Белорусский национальный конгресс.