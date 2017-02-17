Бишкек глазами американки Элизабет Фрай

Американка Элизабет Фрай из штата Техас живет в Кыргызстане второй год. Она учитель с 20-летним стажем, преподает английский язык в одной из частных школ столицы. В традиционном блиц-интервью ИА «24.kg» она ответила на несколько вопросов.

— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Когда я еду на работу, не могу не заметить большое число голодных и бездомных животных. У меня сердце разрывается, когда я смотрю на собаку со щенятами, которой нечего есть. К сожалению, я не могу позаботиться обо всех, хотелось бы больше приютов для животных в Бишкеке.

— Что вам напоминает о родной стране?

— Люди в Кыргызстане очень отзывчивы, как и у нас. Например, когда я заблудилась в городе, мне с удовольствием объяснили дорогу и даже проводили до места.

Фото: Из архива Элизабет Фрай. Ей нравятся картины местных художников

— О чем вы скучаете, чего вам не хватает здесь?

— Я очень люблю водить автомобиль и скучаю по вождению. В США я каждый день была за рулем, в Кыргызстане, на мой взгляд, сложно водить машину. Водители постоянно нарушают правила, могут остановиться в неположенном месте или проехать на красный сигнал светофора.

— Ваше любимое место в Кыргызстане?

— Я здесь недавно. Мое любимое место в Бишкеке — это школа, в которой я преподаю. Я люблю свою работу и считаю, что здесь очень способные дети, и для меня преподавание в Кыргызстане является отличным опытом.

— Что нравится в национальной кухне?

— К сожалению, я не пробовала местную кухню, но мне нравится турецкая кухня — кебаб и лукум.

— Что очаровало и разочаровало при знакомстве с местными жителями?

— Люди в Кыргызстане очень добры к иностранцам, пытаются говорить на английском языке. Уступают место в маршрутке, в гостях никогда не оставят голодной, обязательно угостят чаем.