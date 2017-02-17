Неделя-24: что вы могли пропустить

Уходящая неделя оказалась разнообразной на новостные поводы — от политики до годовщины вывода советских войск из Афганистана. Не обошлось и без акций протеста у «Белого дома». Кроме того, журналисты агентства продолжили вести традиционные рубрики и начали новую — «Мои 24».

ЕАЭС и Кыргызстан. Почему нелюбовь?

Москва, Астана, Минск и Ереван используют все возможности ЕАЭС. Россия, Казахстан, Беларусь и Армения за год добились положительных показателей по многим экономическим позициям. Это произошло вопреки мировому кризису и санкциям Запада. Кыргызстан — единственная страна, которая пока дивидендов от ЕАЭС не получила. В чем причина? Об этом в материале «Саботаж интеграции с ЕАЭС. Его организатором стало правительство Кыргызстана».

Испытано на себе

Фото: ИА «24.kg». Школьный психолог Асель Суюмбаева

В Кыргызстане еще несколько лет назад обещали, что во всех школах будут психологи. Но сейчас они есть только в Бишкеке и городе Ош. Чем занимаются школьные психологи? В рубрике «Мои 24» — психолог Асель Суюмбаева, которая работает в столичной школе № 38. О том, как она работает, как помогает детям, с какими сталкивается проблемами — в материале

Вояж Омурбека Текебаева на Кипр

Громко обсуждалась на неделе тайная поездка на Кипр главы парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. По его словам, он искал там бизнес президента Кыргызстана. Но потом появились сообщения, что социалист там едва ли не с Курманбеком Бакиевым встречался. В «Ата Мекене» информацию поспешили опровергнуть, назвав фейком. Тем не менее Генеральная прокуратура проверит заявление депутата.

Фото: Интернет. Пока лидер социалистов рассказал лишь немного из того, что нашел на Кипре

В пятницу Омурбек Текебаев все-таки посетил Генеральную прокуратуру и ответил на вопросы ее сотрудников. Он подтвердил, что действительно летал на Кипр, но с частным визитом. Так о чем же еще лидер «Ата Мекена» рассказал в ГП КР? Об этом в материале «Омурбек Текебаев рассказал прокурорам, зачем летал на Кипр».

Как получить $100 тысяч за крушение «Боинга-747»

Турецкая юридическая компания «Сейхан» готова предоставить юридическую помощь и консультации по возмещению ущерба пострадавшим и семьям погибших в результате крушения «Боинга-747» , принадлежащего АСТ Havayolları Турции. Адвокат Асель Рысбаева рассказала ИА «24.kg», на каких условиях оказывается помощь и какую компенсацию могут получить граждане Кыргызстана.

Битва за «Слоников»

Фото: ИА «24.kg». Парк со «Слониками» может исчезнуть

На этой неделе вновь разгорелся скандал вокруг парка «Слоники». Несмотря на запрет мэрии Бишкека, застройщик начал его демонтаж . Приехала техника, началась установка столбов. Однако к вечеру снос парка приостановили . По утверждению мэрии, «Слоников» не тронут, пока не будет решения суда.

Памяти воинов-«афганцев»

В Кыргызстане немало воинов-интернационалистов , для которых Афганская война не прошла бесследно. Один из них — полковник Джалын Абыкеев. В канун годовщины вывода советских войск из ДРА он поделился с ИА «24.kg» воспоминаниями.

Фото: ИА «24.kg». В Бишкеке почтили память воинов-«афганцев»

«После Афганской войны мир не стал спокойнее, мир продолжает воевать», — заявил на митинге, посвященном 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане Виктор Денисенко. Подробнее об акции в столице Кыргызстана в репортаже ИА «24.kg».

Как накрутить счет

Все больше кыргызстанцев жалуются на так называемые умные счетчики. Обращения начали массово поступать после получения счетов за декабрь, сумма в которых увеличилась в несколько раз. Абоненты уверяют, что потреблять больше они не стали, а энергетики винят зиму и проблемы с Интернетом. Что же произошло на самом деле? Об этом в материале «Умные счетчики в Кыргызстане научились обманывать хозяев».

Фото: ИА «24.kg». По мнению энергетиков, проблема совсем не в «умных» счетчиках

ОАО «Северэлектро»

пресс-тур

«Умный» счетчик не виноват, абонент сам много потребил энергии», — таков ответ сотрудников Бишкекского энергосбыта на возмущения потребителей по поводу крупных счетов за электричество, которые пришли им в начале февраля. Чтобы подтвердить это,организовало. Подробнее об этом

ГЭС так и нет, а проблемы остались

Кыргызстан и Россия не могут договориться, сколько денег следует выплатить за недостроенный Верхненарынский каскад ГЭС. Названа цифра в $39–37 миллионов, однако объяснить, откуда она взялась, энергетики двух стран не могут. Журналисты ИА «24.kg" разбирались в проблеме — «Кто заплатит за Верхненарынский каскад?»

Как совместить мяч и скальпель

Фото: Архив Федерации волейбола КР. Онолбек Каныбек уулу получает награду как лучший игрок отборочного турнира чемпионата мира-2018 (Чолпон-Ата, сентябрь 2016 года).

Волейбол в Кыргызстане на подъеме. В 2016-м стране доверили первый отборочный этап чемпионата мира. Сборная КР уверенно победила; лучшим игроком турнира признан Онолбек Каныбек уулу. О любви к спорту, взаимоотношениях в сборной, планах на новый сезон и жизни вне площадки он рассказал в интервью ИА «24.kg».

Смертельные игры в Сети

В целях блокировки в Интернете так называемых групп смерти в Кыргызстане недавно создали студенческие отряды волонтеров. О том, как стать волонтером, и о первых результатах их деятельности в материале ИА «24.kg» «Как студенты ищут «китов».

Кубинец оценил Бишкек

Фото: Кубинец Османи Альмодобаль Идальго «зажигает» в Бишкеке продолжает рубрику, в которой иностранцы, живущие и работающие в Бишкеке, делятся мнением о людях и столице Кыргызстана. На блиц-опрос ответил Османи Альмодобаль Идальго, музыкант. Профессионально играет на барабанах, гитаре, бонго, конго, маракасах, поет. Но сегодня в рубрике, которая выходит на ленте агентства в 13.00, новый гость. Кто? Это сюрприз. Не пропустите!

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