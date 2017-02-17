Правительство Кыргызстана озаботилось незаконной вырубкой леса

Правительство Кыргызстана после неоднократных обращений экологов и журналистов озаботилось проблемой незаконной вырубки леса в стране. Тему поднял первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев на коллегии Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ).

Он остановился на достижениях и недостатках в работе ведомства и подчеркнул, что вопросам экологии и изменениям климата необходимо уделять пристальное внимание. При этом с расширением лесных территорий необходимо увеличивать их вклад не только в экологию, но и в экономику.

За 2016 год незаконно вырубили более 2,5 тысячи деревьев, ущерб государству составил около 2 миллионов сомов. Вместе с этим плановая вырубка леса составила 13 тысяч кубов. По республике высадили 2 тысячи 592 гектара новых саженцев.

Мухамметкалый Абулгазиев заявил, что надо искоренить по всей стране незаконную вырубку леса. Он поручил руководству ГАООСиЛХ активизировать работу по привлечению инвестиций, развитию «зеленой экономики» и повышению эффективности деятельности в данной отрасли.