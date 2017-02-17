На выходные в Кыргызстане перекроют горные дороги для спуска лавин

С 14 по 22 февраля Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана спускает лавины на горных автодорогах. В это время перекроют горные дороги.
По данным МЧС,
С 18 февраля по 22 февраля 2017 года лавины обстреляет артиллерийский расчет на автодорогах Бишкек — Ош, Мырзаке —
МЧС предупреждает, что передвижение автомашин временно приостановят только на время принудительного спуска снега на лавиноопасных участках. Полностью автодороги не закрывают.
Также с 18 февраля в республике объявлено штормовое предупреждение. В связи с ожидаемыми и выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах Бишкек — Ош (перевалы
На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами