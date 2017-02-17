На выходные в Кыргызстане перекроют горные дороги для спуска лавин

С 14 по 22 февраля Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана спускает лавины на горных автодорогах. В это время перекроют горные дороги.

По данным МЧС, из-за погодных условий возникла необходимость в принудительном спуске снежных лавин. Так, с 14 по 19 февраля лавины спускают на автодорогах Сары-Таш — Карамык, Дароот — Коргон — Чак, в селах Кулчу, Жаш-Тилек и на участке Батман.

С 18 февраля по 22 февраля 2017 года лавины обстреляет артиллерийский расчет на автодорогах Бишкек — Ош, Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу, Ала-Бука — Каныш-Кыя , Красная Горка — Ак-Таш и Каракол — Энильчек.

МЧС предупреждает, что передвижение автомашин временно приостановят только на время принудительного спуска снега на лавиноопасных участках. Полностью автодороги не закрывают.

Также с 18 февраля в республике объявлено штормовое предупреждение. В связи с ожидаемыми и выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах Бишкек — Ош (перевалы Тоо-Ашуу , Ала-Бель , ущелье Чычкан, Кок-Бель ), Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу, Ала-Бука — Каныш-Кыя , Красная Горка — Ак-Таш , Казарман — Актал-Чат (перевал Кара-Коо ), Арал — Мин-Куш , Каракол — Энильчек ( Чон-Ашуу ), Барскоон — Ак-Шыйрак (перевалы Барскоон и Соок) сохраняется вероятность схода снежных лавин, наблюдаются снежные заносы, снежный накат и гололед.