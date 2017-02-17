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Общество

На выходные в Кыргызстане перекроют горные дороги для спуска лавин

С 14 по 22 февраля Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана спускает лавины на горных автодорогах. В это время перекроют горные дороги.

По данным МЧС, из-за погодных условий возникла необходимость в принудительном спуске снежных лавин. Так, с 14 по 19 февраля лавины спускают на автодорогах Сары-Таш — Карамык, Дароот — Коргон — Чак, в селах Кулчу, Жаш-Тилек и на участке Батман.

С 18 февраля по 22 февраля 2017 года лавины обстреляет артиллерийский расчет на автодорогах Бишкек — Ош, Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу, Ала-Бука — Каныш-Кыя, Красная Горка — Ак-Таш и Каракол — Энильчек.

МЧС предупреждает, что передвижение автомашин временно приостановят только на время принудительного спуска снега на лавиноопасных участках. Полностью автодороги не закрывают.

Также с 18 февраля в республике объявлено штормовое предупреждение. В связи с ожидаемыми и выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах Бишкек — Ош (перевалы Тоо-Ашуу, Ала-Бель, ущелье Чычкан, Кок-Бель), Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу, Ала-Бука — Каныш-Кыя, Красная Горка — Ак-Таш, Казарман — Актал-Чат (перевал Кара-Коо), Арал — Мин-Куш, Каракол — Энильчек (Чон-Ашуу), Барскоон — Ак-Шыйрак (перевалы Барскоон и Соок) сохраняется вероятность схода снежных лавин, наблюдаются снежные заносы, снежный накат и гололед.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45443/
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