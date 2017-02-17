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Общество

В 2016 году из Кыргызстана в Россию перевели $133 миллиона

По итогам трех кварталов 2016 года объем личных переводов средств из Кыргызстана в Россию составил $133 миллиона. Такие данные приводит Центробанк РФ.

Отмечается, что в целом из стран СНГ за январь—сентябрь 2016 года в Россию поступил $1 миллиард 72 миллиона. Падение по сравнению с 2015-м — $38,9 миллиона.

Отметим, что в 2015 году объем личных переводов в Россию из стран Содружества, наоборот, увеличился на 1,9 процента — до $2 миллиардов 257 миллионов.

Так, из Азербайджана в Россию перевели $53 миллиона (-51,8 процента), из Армении — $43 миллиона (-63,6 процента), из Беларуси — $43 миллиона (-14 процентов), Казахстана — $431 миллиона (-41,3 процента), Кыргызстана — $133 миллиона(-1,5 процента), Молдовы — $45 миллионов (-23,7 процента), Таджикистана — $70 миллионов (-41,7 процента), Туркменистана — $18 миллионов (-41,9 процента), Узбекистана — $141 миллиона (-50,9 процента), Украины — $96 миллионов (-13,5 процента).

По итогам 11 месяцев 2016 года объем денежных переводов из России в Кыргызстан составил $1 миллиард 834,74 миллиона сомов. Это почти половина государственного долга страны.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45435/
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