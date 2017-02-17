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Общество

Мексиканцы выстроились «живой стеной» на границе США из-за планов Трампа

Фото: REUTERS/STRINGER. Мексиканская «живая стена»

Тысячи мексиканцев выстроились вчера «живой стеной» на границе с США в приграничном городе Сьюдад-Хуарес в знак протеста против планов президента Дональда Трампа построить пограничную стену. Об этом сообщило РИА «Новости».

В акции участвовали известные политики, губернатор пограничного мексиканского штата Чиуауа, мэр Сьюдад-Хуареса и его коллега из находящегося по ту сторону реки Рио-Браво американского Эль-Пасо.

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В руках у участников акции были розы, они размахивали ими в знак приветствия жителям соседней страны.

«Мы противопоставим стене дружбу, когда разные голоса сливаются в один, получается единый тон, когда разные руки переплетаются, это показывает, что мы вместе, доказывает наше желание продолжать оставаться сообществом двух государств», — заявил губернатор штата Чиуауа.

Отношения давних партнеров США и Мексики стали напряженными после прихода к власти Трампа, известного антимексиканской риторикой еще с предвыборной кампании. После вступления в должность он распорядился начать строительство стены на границе с Мексикой. Трамп требует, чтобы Мехико оплатил ее постройку, но президент Мексики категорически отказался это делать.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45432/
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