Мексиканцы выстроились «живой стеной» на границе США из-за планов Трампа

Тысячи мексиканцев выстроились вчера «живой стеной» на границе с США в приграничном городе
В акции участвовали известные политики, губернатор пограничного мексиканского штата Чиуауа, мэр
В руках у участников акции были розы, они размахивали ими в знак приветствия жителям соседней страны.
«Мы противопоставим стене дружбу, когда разные голоса сливаются в один, получается единый тон, когда разные руки переплетаются, это показывает, что мы вместе, доказывает наше желание продолжать оставаться сообществом двух государств», — заявил губернатор штата Чиуауа.
Отношения давних партнеров США и Мексики стали напряженными после прихода к власти Трампа, известного антимексиканской риторикой еще с предвыборной кампании. После вступления в должность он распорядился начать строительство стены на границе с Мексикой. Трамп требует, чтобы Мехико оплатил ее постройку, но президент Мексики категорически отказался это делать.