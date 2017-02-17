Крушение «Боинга-747». Предварительный отчет МАК готов, ждут комментариев Турции

Предварительный отчет о крушении «Боинга-747» в Бишкеке подготовлен Межгосударственным авиационным комитетом. Сейчас его изучают авиационные власти Турции, сообщил официальный сайт МАК.

Отмечается, что комиссия по расследованию авиационного происшествия с самолетом Boeing 747- 412 TC-MCL продолжает работу. Изучается документация, относящаяся к авиационному происшествию, анализируются данные параметрического (FDR) и звукового (CVR) самописцев, радиолокационного обзора.

Проанализированы метеоусловия, сложившиеся на аэродроме «Манас» ко времени авиационного происшествия.

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Фактическая погода на аэродроме «Манас» на момент авиационного происшествия была следующей: ветер 60 градусов, 01 м/сек, видимость на начало взлетно-посадочной полосы — 400 метров, середину — 350 метров, конец — 350 метров.

«Согласно приложению 13 ИКАО, через 30 дней после авиационного происшествия должен быть подготовлен предварительный отчет. Поскольку Комитет по расследованию происшествий (КАIK) Турции — государства регистрации и эксплуатанта воздушного судна — выразил желание ознакомиться с проектом предварительного отчета, его публикация будет осуществлена после получения комментариев турецкой стороны», — говорится в сообщении МАК.