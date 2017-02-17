12:39
-10
USD 69.11
EUR 73.58
RUB 1.20
Общество

Крушение «Боинга-747». Предварительный отчет МАК готов, ждут комментариев Турции

Предварительный отчет о крушении «Боинга-747» в Бишкеке подготовлен Межгосударственным авиационным комитетом. Сейчас его изучают авиационные власти Турции, сообщил официальный сайт МАК.

Отмечается, что комиссия по расследованию авиационного происшествия с самолетом Boeing 747-412 TC-MCL продолжает работу. Изучается документация, относящаяся к авиационному происшествию, анализируются данные параметрического (FDR) и звукового (CVR) самописцев, радиолокационного обзора.

Проанализированы метеоусловия, сложившиеся на аэродроме «Манас» ко времени авиационного происшествия.

Читайте по теме
Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно

Фактическая погода на аэродроме «Манас» на момент авиационного происшествия была следующей: ветер 60 градусов, 01 м/сек, видимость на начало взлетно-посадочной полосы — 400 метров, середину — 350 метров, конец — 350 метров.

«Согласно приложению 13 ИКАО, через 30 дней после авиационного происшествия должен быть подготовлен предварительный отчет. Поскольку Комитет по расследованию происшествий (КАIK) Турции — государства регистрации и эксплуатанта воздушного судна — выразил желание ознакомиться с проектом предварительного отчета, его публикация будет осуществлена после получения комментариев турецкой стороны», — говорится в сообщении МАК.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45431/
просмотров: 354
Версия для печати
Материалы по теме
К поминкам готовятся родственники пострадавших в Дачи СУ
Министр транспорта и дорог назвал причину недавнего крушения грузового состава
Как помогают пострадавшим от крушения «Боинга», рассказал президенту глава МЧС
Крушение «Боинга-747». Страховщики выплатят за воздушное судно $38 миллионов
Крушение «Боинга-747». МАК завершил расследование причин катастрофы
Крушение «Боинга-747». Часть обломков самолета направят для исследования в США
Крушение «Боинга-747». Скончался один из госпитализированных
Минздрав Кыргызстана объяснил, почему запретил врачам давать комментарии СМИ
Крушение «Боинга-747». Черные ящики отправили в Москву
Крушение «Боинга-747». Эксперты МАК разделились на три группы
Популярные новости
Карета скорой помощи в&nbsp;Бишкеке отправилась со&nbsp;спецсигналом за&nbsp;самсами Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами
СМИ: Омурбек Текебаев встретился с&nbsp;Курманбеком Бакиевым на&nbsp;Кипре СМИ: Омурбек Текебаев встретился с Курманбеком Бакиевым на Кипре
Два митинга проходят в&nbsp;Бишкеке у&nbsp;&laquo;Белого дома&raquo; Два митинга проходят в Бишкеке у «Белого дома»
Отставки министра здравоохранения Кыргызстана требуют в&nbsp;Бишкеке Отставки министра здравоохранения Кыргызстана требуют в Бишкеке
Бизнес
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик Кыргызстана&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц