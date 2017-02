Крушение «Боинга-747». Пострадавшим перечислили более 91 миллиона сомов

На специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана в помощь пострадавшим при крушении «Бонга-747» близ аэропорта «Манас» поступило 91 миллион 121 тысяча 812 сомов.

Сбор средств еще не закрыт. В МЧС напоминают, что физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим реквизитам:

Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является сотрудник Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Динара Саймудиновна Сарбашева.

