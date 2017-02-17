«Агент 024»: читатели возмущены грязью на дорогах в Новопокровке

Жители села Новопокровка жалуются на отсутствие покрытия на дорогах. Об этом читатель ИА «24.kg» сообщил в WhatsApp.

«Новостройка «Ысыкатинская» в селе образована около десяти лет назад. Мы сюда переехали семь лет назад, собрали деньги, сделали гравийное покрытие дороги. А зимой 2016 года местные власти хотели провести централизованно воду. Зимой начали копать дорогу, через несколько недель снова все закопали. А мы теперь вынуждены ходить по грязи. Всего у нас три улицы, в том числе Достук и Курманджан датки. И везде грязь, как сметана, местами просто невозможно ходить», — сказала местная жительница Мадина Ракиева.

Фото: "Агент 024". Улица в новостройке села Новопокровка

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По ее словам, местная власть ссылается на нехватку денег для ремонта дорог.