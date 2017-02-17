Переименовать свои структурные подразделения предлагает мэрия Бишкека

Проект постановления «О структуре и штатной численности мэрии города Бишкека» столичный муниципалитет вынес на общественное обсуждение на сайте городского кенеша.

В частности, ликвидируется Центр жилищных субсидий с передачей функций в районные управления социального развития.

Департамент здравоохранения предлагается переименовать в Управление здравоохранения и передать в его ведение Бишкекскую городскую дезинфекционную станцию по профилактической дезинфекции.

Под Управление культуры передают Бишкекский городской драматический театр имени Умуралиева.

В ведение и структуру Управления физической культуры и спорта планируется передать муниципальное учреждение футбольный клуб «Алга-Бишкек» и пансионат «Алтын Булак».

Службу оперативного реагирования «185» переименовывают в « Колл-центр мэрии Бишкека», а Дирекцию муниципальных рынков, парковок и стоянок — в Управление стоянками и муниципальными рынками.

Штатная численность работников центрального аппарата мэрии составляет 119 единиц.

Территориальных изменений нет, остаются 4 муниципальные администрации (Ленинская, Октябрьская, Первомайская, Свердловская), столько же районных управлений социального развития и центров образования, 22 МТУ.