Переименовать свои структурные подразделения предлагает мэрия Бишкека

Проект постановления «О структуре и штатной численности мэрии города Бишкека» столичный муниципалитет вынес на общественное обсуждение на сайте городского кенеша.
В частности, ликвидируется Центр жилищных субсидий с передачей функций в районные управления социального развития.
Департамент здравоохранения предлагается переименовать в Управление здравоохранения и передать в его ведение Бишкекскую городскую дезинфекционную станцию по профилактической дезинфекции.
В ведение и структуру Управления физической культуры и спорта планируется передать муниципальное учреждение футбольный клуб
Службу оперативного реагирования «185» переименовывают в «
Штатная численность работников центрального аппарата мэрии составляет 119 единиц.