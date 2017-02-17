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Общество

Нота МИД Кыргызстана вручена по ДТП с участием авто российского посольства

В Министерство иностранных дел Кыргызстана приглашен временный поверенный в делах Российской Федерации в КР Алексей Мзареулов.

Его вызвали в связи с произошедшим 16 февраля дорожно-транспортным происшествием с участием автомашины посольства РФ в КР, совершившей столкновение с грузовой автомашиной марки «Мерседес», водитель которой скончался от полученных травм.

В ходе встречи российской стороне вручена нота МИД КР относительно необходимости оказать всемерное содействие кыргызским правоохранительным органам в расследовании ДТП, включая обеспечение личного присутствия участника ДТП.

Представитель Посольства РФ выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что они находятся в постоянном контакте с ними, и информировал, что по расследованию указанного ДТП идет тесное взаимодействие с правоохранительными органами КР.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45417/
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