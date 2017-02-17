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Общество

«Плевком в колодец» назвал выход Сабыра Муканбетова из состава ОНС глава ОТРК

«Поступок Сабыра Муканбетова считаю плевком в колодец, из которого он пил все 4 года и 10 месяцев, и неуважением к коллективу КТРК и остальным членам наблюдательного совета ОТРК», — прокомментировал на своей странице в Facebook глава Общественной телерадиовещательной корпорации Илим Карыпбеков.

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Он сожалеет о том, что человек выразил свою принципиальность за два месяца до окончания пятилетнего срока на позиции члена наблюдательного совета ОТРК. Никто не препятствовал и не мог препятствовать Сабыру Муканбетову выразить свой протест в течение пяти лет.

Хотел бы напомнить, что ответственность за контент КТРК лежит не только на сотрудниках, менеджменте, генеральном директоре, но и на членах наблюдательного совета КТРК в том числе. Призываю всех к сдержанности, конструктивности и стараться избегать дешевого, минутного популизма.

Илим Карыпбеков
Глава ОТРК признает, что ошибки и недочеты есть.

«Где идет работа, там не может быть без ошибок! Мы признаем их и работаем над ними каждый день», — заключил он.

Напомним, в знак протеста против оголтелой пропаганды на ОТРК в отставку подал один из членов наблюдательного совета телеканала Сабыр Муканбетов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45416/
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