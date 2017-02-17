21:19
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Общество

Испытания вакцин против птичьего гриппа начали в Китае

Главное государственное управление контроля над продуктами питания и лекарственными средствами КНР одобрило начало клинических испытаний четырех видов вакцин против птичьего гриппа H7N9. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Читайте по теме
Новые случаи заражения человека птичьим гриппом выявили в Китае и на Тайване

Как отмечается, вакцины разрабатываются в Пекине. По словам специалистов учреждения, в ходе клинических испытаний оценят их эффективность.

Власти Пекина продолжат оказывать содействие клиническим испытаниям вакцин против гриппа H7N9 и сделают все возможное для скорейшего появления этих лекарств на рынке, отмечает «Синьхуа».

По данным Госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения, с начала года вспышки птичьего гриппа H7N9 зафиксированы в 16 провинциях Китая. В январе произошло 192 случая заражения человека этим штаммом гриппа, в том числе 79 случаев — с летальным исходом.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45411/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Сразу 1000 дронов подняли в воздух во время Праздника фонарей в Китае
Жители китайской деревни штурмуют 800-метровую скалу, чтобы попасть на работу
Кыргызско-китайскую границу временно закроют
За 10 секунд уничтожили микрорайон в Китае
Для получения визы в Китай гражданам Кыргызстана надо сдать отпечатки пальцев
Как привлечь туристов: в Китае открыли огромную плавучую дорогу
Китаянка установила рекорд, родив здорового ребенка в 64 года
В Китае построили 34-метрового снеговика
В Китае мусорщик оригинально наказал водителя, нарушившего правила парковки
Китайцы показали, почему с ними не надо связываться
Популярные новости
Карета скорой помощи в&nbsp;Бишкеке отправилась со&nbsp;спецсигналом за&nbsp;самсами Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами
СМИ: Омурбек Текебаев встретился с&nbsp;Курманбеком Бакиевым на&nbsp;Кипре СМИ: Омурбек Текебаев встретился с Курманбеком Бакиевым на Кипре
Два митинга проходят в&nbsp;Бишкеке у&nbsp;&laquo;Белого дома&raquo; Два митинга проходят в Бишкеке у «Белого дома»
В&nbsp;Бишкеке опять митингуют В Бишкеке опять митингуют
Бизнес
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик Кыргызстана&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц