Испытания вакцин против птичьего гриппа начали в Китае

Главное государственное управление контроля над продуктами питания и лекарственными средствами КНР одобрило начало клинических испытаний четырех видов вакцин против птичьего гриппа H7N9. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

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Как отмечается, вакцины разрабатываются в Пекине. По словам специалистов учреждения, в ходе клинических испытаний оценят их эффективность.

Власти Пекина продолжат оказывать содействие клиническим испытаниям вакцин против гриппа H7N9 и сделают все возможное для скорейшего появления этих лекарств на рынке, отмечает «Синьхуа».

По данным Госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения, с начала года вспышки птичьего гриппа H7N9 зафиксированы в 16 провинциях Китая. В январе произошло 192 случая заражения человека этим штаммом гриппа, в том числе 79 случаев — с летальным исходом.