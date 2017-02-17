«Малую ГЭС с нуля построил человек. За 25 лет независимости мы только и делали, что обещали народу, а он взял и построил, реализовал на практике», — сказал на церемонии торжественного запуска первой построенной с нуля малой гидроэлектростанции экс-министр иностранных дел Руслан Казакпаев.

Управлять ГЭС можно дистанционно

В живописном урочище Тегирменти, что в районе Чон-Кемина , возвышается новое двухэтажное здание, на облицовке которого отражаются солнечные лучи. Это новая ГЭС «Тегирменти-2» . Ее построил частный предприниматель Рахат Ирсалиев. В прошлом депутат Жогорку Кенеша.

Вокруг снуют журналисты с камерами, в ряд выстроились энергетики в спецовках синего цвета и гости: нынешние и бывшие чиновники, депутаты.

Станция построена на основе Закона «О возобновляемых источниках электроэнергии» и приказа Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса.

Об особенностях объекта рассказал его владелец.

— Мощность станции составляет 3 тысячи 77 киловатт, оборудование привезли из Германии и Чехии, а главное, установили отвечающую современным требованиям компьютеризованную, подключенную к Интернету систему управления. Это позволяет управлять ей из любой точки мира, — сказал Рахат Ирсалиев.

Тегирментинская ГЭС-2 уже проработала в тестовом режиме и успела выдать за декабрь и январь 1 миллион киловатт-часов электроэнергии.

Рахат Ирсалиев сказал, что возведение объекта стало возможным благодаря Российско-Кыргызскому фонду развития, который выделил кредит в 144 миллиона сомов под 12 процентов годовых.

Тарифы сегодня и завтра

Как подметил депутат парламента Каныбек Иманалиев, кеминцы продавали картошку, скот, а теперь вот начнут продавать электричество и даже экспортировать его.

— Сейчас приходит много инвесторов из Китая, Германии, но все они требуют поднять тарифы. А Рахат, понимая положение народа, и при низком тарифе построил такой дорогостоящий объект, — сказал нардеп.

Несмотря на то, что малая ГЭС является частной, поддержку ей оказывает государство.

По словам Нияза Ирсалиева, директора Ос ОО «Тегирментинские ГЭС» , они составили договор с ОАО «Северэлектро» на поставку электроэнергии и реализуют ее по 4 сома 70 тыйынов за 1 киловатт-час . При этом цену диктуют не они, ее устанавливают на основании расчетов, указанных в Законе «О возобновляемых источниках энергии».

Фото: ИА «24.kg». Машинный зал Тегирментинской ГЭС-2

На вопрос журналистов, кто же им возмещает разницу, директор станции ответил:

— Малая ГЭС имеет льготы со стороны государства. Закон обязывает крупную распредкомпанию покупать энергию по этой цене, но на период окупаемости. Потом тариф будет другой.

Директор отметил, что в 2014–2015 годах Кыргызстан покупал у Казахстана электроэнергию по 9 центов.

Если будут работать наши энергопредприятия, то деньги останутся в стране. И потом, никто не даст гарантию, что если завтра не будет хватать энергии, то нам будут продавать ее по 9 центов. Это вопрос энергетической безопасности. Нияз Ирсалиев

Экология — это святое

Как рассказал Нияз Ирсалиев, малая ГЭС является так называемым бесплотинным типом сооружения.

— Такое сооружение просто поворачивает воду, высота ее плотины всего 2 метра , при ее строительстве мы не вырубили ни единого дерева, — с гордостью сказал он.

— А вот если бы возвели большую дамбу, то ГЭС не вошла бы в категорию возобновляемых источников энергии. Большие сооружения в результате затапливают огромные территории, меняется сток воды. А это уже не «зеленая энергетика», — сказал он.

Строители предусмотрели в плотине даже так называемый рыбоход, чтобы рыба могли нереститься. Нияз Ирсалиев

Фото: ИА «24.kg». На краю плотины Тегирментинской ГЭС-2 устроен «рыбоход» для нереста

Развеял он и сомнения по поводу возможного зимнего маловодья.

— Мы произвели гидрологический расчет, то есть взяли результаты исследований за последние 50 лет. Узнали, как текла вода, и только после этого начали проектировать, — сказал директор ОсОО.

Фото: ИА «24.kg». Ущелье Тегирменти, где возведена плотина малой ГЭС

По его словам, зимой воды будет немного. Станция сможет вырабатывать 600–700 киловатт-часов электроэнергии, а летом выйдет на полную мощность.

Немного истории

Как строилась первая в истории страны малая ГЭС, рассказал ее прораб Саматбек Жакыпбеков, который 34 года работает гидротехником.

— Проект принадлежит армянской компании «Гидроэнергетика», у них большой опыт в строительстве подобных сооружений, хотя, если честно признаться, были у них и недоработки, которые мы совместно исправляли, — сообщил инженер.

К тому же, рассказал прораб, когда Рахат Ирсалиев задумал строить ГЭС, местное население не одобрило его идею.

Активисты выступали против, боялись, что проект навредит экологии.

Пришлось предпринимателям идти на уступки. Отремонтировали дорогу, помогают развивать местную инфраструктуру. Видимо, иначе не заслужить расположение народа.

Сооружение возвели достаточно быстро — за 11 месяцев, сделали это отечественные энергетики.

— На станции очень дорогое оборудование, на его долю приходится больше половины всей стоимости проекта. Только бетона ушло 2,5 тысячи тонн, 35 тонн арматуры, 330 тонн трубопровода, — рассказал о расходах строительства Саматбек Жакыпбеков.

О будущем

По словам Рахата Ирсалиева, они не собираются почивать на лаврах, построив единственную ГЭС.

В планах возвести выше ущелья объект примерно такой же мощности. А еще в этом же районе хотят возвести станцию мощностью уже 20 тысяч киловатт стоимостью миллионов.