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Общество

Отставка в ОНС: в знак протеста против оголтелой пропаганды на ОТРК

Фото: Сабыр Муканбетов
В знак протеста против оголтелой пропаганды на ОТРК в отставку подал один из членов наблюдательного совета телеканала. Об этом ИА «24.kg» сообщил Сабыр Муканбетов.

«Да, я вышел из состава наблюдательного совета ОТРК добровольно. Но не безосновательно. Пребывание в составе ОНС ОТРК считаю бесполезным», — пояснил он.

Сабыр Муканбетов добавил, что, идя на этот шаг, он хочет привлечь внимание общественности, депутатов Жогорку Кенеша не только перед формированием нового состава совета, но и в связи с ситуацией в телерадиовещании в целом.

Демократия, политические дискуссии, свобода слова необходимы, но не в ущерб профессиональности и достоверности, считает он.

«Наблюдательный совет ОТРК, безусловно, сделал много полезного за предыдущие пять лет. Однако к окончанию срока работы стал абсолютно вялым, беззубым. Мы не можем принимать решения. Не можем даже адекватно реагировать на происходящее на канале», — сказал он.

Главный канал страны давно не соответствует своему названию — общественный. Он превратился в рупор оголтелой провластной пропаганды.

Сабыр Муканбетов

«Выпускать в эфир неподтвержденные фактами новости, очернять неугодных власти людей становится нормой для телеканала», — отметил бывший член ОНС ОТРК.

По его словам, в такой ситуации наблюдательный совет, который по закону обязан контролировать редакционную политику ОТРК и не допускать однобокости, стал абсолютно безголосым и недееспособным придатком.

«Задача СМИ давать объективную, правдивую картину событий, — говорит он. — И только тогда у общества появляется возможность продвижения в сторону справедливого и правового государства».

«Но все наши госканалы, в том числе ОТРК, абсолютно однобоко служат властям. А частные телеканалы служат своим хозяевам», — считает эксперт.

И государственные, и частные телеканалы обязаны оперировать проверенной информацией, а не заниматься черным пиаром политических противников.

Сабыр Муканбетов

«Кроме того, если богатый человек и способен купить себе телекомпанию, это не означает, что он может делать с ней все, что захочет. Деньги частные, спору нет, но государство предоставляет ему частоту вещания, а значит, владелец берет на себя ответственность и обязан соблюдать меры общественной и национальной безопасности. В противном случае без вмешательства государства не обойтись», — считает эксперт.

Он добавил, что дело не в ограничении свободы слова, а в ответственности, в том числе в ответственности за редакционную политику.

Сабыр Муканбетов предлагает депутатам парламента задуматься над формированием нового состава наблюдательного совета ОТРК и называет его всеобщим.

«Такой ОНС должен оценивать контент всех теле- и радиоканалов страны. Эта практика успешно зарекомендовала себя в странах Прибалтики и Грузии, и дает результаты», — резюмировал он.

Состав ОНС ОТРК: Жылдыз Бакашева, Игорь Шестаков, Тамара Жаманбаева, Анатай Омурканов, Абды Сатаров, Сабырбек Муканбетов, Тынчтык Чоротегин, Вячеслав Гончаров, Ирина Абдрахманова, Женишкуль Озубекова, Тимур Алхожоев, Назаркул Ишекеев, Абдыганы Халилов и Бубукан Досалиева.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45398/
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