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Общество

Реформирование автобазы Департамент здравоохранения Бишкека отложил на 2018 год

Реформирование автобазы столичный Департамент здравоохранения отложил на 2018 год. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» его директор Кубанычбек Кулбатыров.

Отметим, на медсовете по итогам 2016 года врачи подняли вопрос о предлагаемой передаче авто на баланс медучреждений.

Где должен находиться автотранспорт в нерабочее время (ночью, в воскресные дни) в организациях здравоохранения, которые не имеют своего двора? Кто будет отвечать за его безопасность и сохранность? Как будут закупаться запчасти по тендеру, если в больницах нет компетентных лиц, разбирающихся в этом (а на базе есть главный механик, инженер)? Где и как будут проходить водители наркологический контроль? Как будут закупаться ГСМ? Эти и другие вопросы прозвучали на заседании.

Опасения по этому поводу высказала главный врач Городского эндокринологического диспансера Светлана Мамутова.

При такой децентрализации автобазы будет нанесен ущерб государству и будет значительно больше коррупционных рисков.

Светлана Мамутова

«Автобаза — муниципальное предприятие. А центры семейной медицины, обслуживающие население, это государственные структуры. Поэтому внесено предложение, чтобы эти ЦСМ платили определенную аренду за машины на договорной основе. Посоветовавшись с мэрией, мы сняли вопрос с повестки дня на этот год. Но в будущем, возможно, мы к нему вернемся», — отметил Кубанычбек Кулбатыров.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45381/
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