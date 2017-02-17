14:20
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Общество

Глава столичного департамента назвал некоторых директоров больниц охамевшими

«Многие руководители больниц в Бишкеке так приросли к своим креслам, что порой путают служебный кабинет и домашний очаг», — заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» глава столичного Департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров.

По его словам, многие директора медицинских организаций сидят на руководящих должностях минимум 7–15, а то и 20 лет.

«Этих руководителей надо привести в чувство. По статистике самая большая эффективность у руководителя бывает в первые два-три года работы. Потом он начинает привыкать к этой обстановке, и ничего нового, современного, передового в деятельности этой организации не вводится. Поэтому они не принимают никаких мер, чтобы оставить свой след», — сказал Кубанычбек Кулбатыров.

«Многие руководители, чувствуя свою безнаказанность, особенно охамевшие, оборзевшие, делают свои выпады. Они пользуются телефонным правом, знакомых привлекают. Поэтому я и начал реформы», — добавил глава департамента.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45374/
просмотров: 446
Версия для печати
Материалы по теме
Без доплат останутся врачи в случае ликвидации Департамента здравоохранения
Глава столичного Департамента здравоохранения намерен подать в суд за нападки
Минздрав проверит деятельность столичного Департамента здравоохранения
В Минздраве ответили на обвинения в нарушениях при лицензировании частных клиник
Кубанычбек Дуйшеев: Минздрав Кыргызстана с нарушениями выдает лицензии
Любовь Смирнова: Пожилых кыргызстанцев с диабетом бросили умирать
Отставки министра здравоохранения Кыргызстана требуют в Бишкеке
Пациенты стали реже жаловаться на состояние больниц в Кыргызстане
Комиссия Минздрава Кыргызстана не подтвердила смерть больных от ФС-1
Сколько врачей работает в Кыргызстане и за какую зарплату
Популярные новости
Карета скорой помощи в&nbsp;Бишкеке отправилась со&nbsp;спецсигналом за&nbsp;самсами Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами
СМИ: Омурбек Текебаев встретился с&nbsp;Курманбеком Бакиевым на&nbsp;Кипре СМИ: Омурбек Текебаев встретился с Курманбеком Бакиевым на Кипре
Два митинга проходят в&nbsp;Бишкеке у&nbsp;&laquo;Белого дома&raquo; Два митинга проходят в Бишкеке у «Белого дома»
В&nbsp;Бишкеке опять митингуют В Бишкеке опять митингуют
Бизнес
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик Кыргызстана&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц