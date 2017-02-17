Глава столичного департамента назвал некоторых директоров больниц охамевшими

«Многие руководители больниц в Бишкеке так приросли к своим креслам, что порой путают служебный кабинет и домашний очаг», — заявил сегодня на
По его словам, многие директора медицинских организаций сидят на руководящих должностях минимум 7–15, а то и 20 лет.
«Этих руководителей надо привести в чувство. По статистике самая большая эффективность у руководителя бывает в первые
«Многие руководители, чувствуя свою безнаказанность, особенно охамевшие, оборзевшие, делают свои выпады. Они пользуются телефонным правом, знакомых привлекают. Поэтому я и начал реформы», — добавил глава департамента.