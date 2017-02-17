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Общество

Адвокат уверен, что Игорь Чудинов не совершал преступлений

Адвокат уверен, что Игорь Чудинов, будучи главой правительства, не совершал никаких преступлений. Об этом сегодня в суде заявил его адвокат Дастан уулу Улан.

Сегодня в Октябрьском райсуде Бишкека проходят прения сторон по обвинению экс-депутата ЖК V созыва Карганбека Самакова в коррупции и незаконной трансформации земель.

«Ни в постановлении о привлечении моего подзащитного, ни в обвинительном заключении, даже в речи гособвинителя я не услышал доказательств того, чье право было нарушено при подписании постановления правительства Игорем Чудиновым», — сказал Дастан уулу Улан.

Напомним, в то время Игорь Чудинов являлся премьер-министром.

В рамках уголовного дела какая-либо экспертиза не проводилась. Соответственно, о причиненном вреде речь идти не может.

Дастан уулу Улан

«Наличие мотива преступления обязательно, этого требует закон. В деле он определен как «личная заинтересованность». Личная заинтересованность как мотив злоупотребления должностным положением может быть выражена в желании извлечь выгоду неимущественного характера. Какую выгоду мой подзащитный извлек, подписав постановление правительства? Следствие не попыталось ответить на этот вопрос. Так же, как и гособвинение», — сказал Дастан уулу Улан.

По его словам, следствие указывает злоупотребление должностным положением в пользу Карганбека Самакова.

Юрист недоумевает, почему экс-премьеру вменяют злоупотребление, а не соучастие в преступлении.

По его мнению, ответ прост: преступления не было, и Игорь Чудинов закон не нарушал.

Адвокат просит суд оправдать своего подзащитного за отсутствием состава преступления.

Напомним, в отношении Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбудили уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Подсудимый находится под подпиской о невыезде.

Следователь ГП КР Кылычбек Арпачиев, обвиняемый в вымогательстве крупной взятки у сына депутата — Кубанычбека Самакова, приговорен Первомайским судом к 14 годам лишения свободы.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45370/
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