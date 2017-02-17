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Общество

Адвокат Айдаралиева просит его оправдать

Адвокат Искендербека Айдаралиева просит оправдать своего клиента. Об этом стало известно на процессе в Октябрьском райсуде Бишкека, где проходят прения сторон по обвинению в коррупции и незаконной трансформации земель экс-депутат ЖК V созыва Карганбека Самакова. Напомним, в то время Искендер Айдаралиев занимал должность первого вице-премьер-министра КР.

«Доводы государственного обвинения абсурдны. Решение о трансформации земель принимает комиссия, куда входили представители Госархитектуры, Госагентства лесного хозяйства, аппарата правительства, Госагентства по регистрации прав на недвижимое имущество. Трансформация проходила в соответствии с положением о порядке перевода земель из одной категории в другую», — сказал адвокат.

Напомним, в отношении Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбуждено уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области.

Подсудимый находится под подпиской о невыезде.

Следователь ГП КР Кылычбек Арпачиев, обвиняемый в вымогательстве крупной взятки у сына депутата Кубанычбека Самакова, приговорен Первомайским судом к 14 годам лишения свободы.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45357/
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