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Общество

Адвокат Арстанбека Ногоева просит оправдать своего клиента

Адвокат Арстанбека Ногоева ходатайствовал в суде о выделении материалов дела своего клиента в отдельное производство или вынесении оправдательного приговора за недоказанностью.

Об этом заявлено на заседании в Октябрьском районном суде, где проходят прения сторон по обвинению в коррупции экс-депутата ЖК V созыва Карганбека Самакова, в частности в незаконной трансформации земель. Напомним, в то время Арстанбек Ногоев являлся министром сельского хозяйства.

«Документы на трансформацию прошли все необходимые согласования с членами кабинета министров, они также завизированы экспертом по земельным вопросам», — сказал адвокат.

Рабочая группа профильного комитета для изучения материалов вынесла заключение о том, что трансформация проведена в пределах норм и в соответствии с законодательством КР.

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Отметим, в настоящее время Арстанбек Ногоев обвиняется заочно и находится в розыске.

Напомним, в отношении депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбудили уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Подсудимый находится под подпиской о невыезде.

Следователь ГП КР Кылычбек Арпачиев, обвиняемый в вымогательстве крупной взятки у Куванычбека Самакова, приговорен Первомайским судом к 14 годам лишения свободы.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45353/
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