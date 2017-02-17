В Канте стартовал футбольный турнир «Кубок Ала-Тоо»

В Канте 16 февраля стартовал международный футбольный турнир «Кубок Ала-Тоо ». Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, в состязаниях участвуют восемь команд из КР и Казахстана. В первом туре в группе «А» «Абдыш-Ата» со счетом 4:1 переиграла «Иртыш», а «Дордой-2» победил «Живое» — 4:0. В группе «Б» «Кара-Балта» обыграла «Алгу-2» (3:0), «Наше» взяло верх над «Нефтчи» (2:0).

На сегодня намечено четыре поединка второго тура:

10.00: — «Иртыш» — «Живое»;

12.00 — «Дордой-2» — «Абдыш-Ата» ;

— ; 14.00 — «Наше» — «Алга-2» ;

; 16.00 — «Кара-Балта» — «Нефтчи».

Игры проходят на стадионе «МИС».