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Общество

Президент Кыргызстана рассказал в Брюсселе о заслугах Чингиза Айтматова

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе торжественной передачи архивных документов рассказал о заслугах Чингиза Айтматова.

По его словам, с Чингизом Айтматовым президент был лично знаком. Он приезжал к нему домой, в деревню. «Он был на похоронах моей мамы. Для нашего поколения Чингиз Айтматов — большой символ. Он был не только писателем маленького кыргызского народа, но и писателем СССР, и послом», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что всегда хранит в сердце эти воспоминания. «Мы гордимся, что наш народ породил такого великого писателя. Символы и образы из книг разошлись по миру. Мы не ценим, что у нас есть, пока не потеряем. Всякое между нами было. Я порой не придавал значения, что рядом со мной великий человек», — признался глава КР.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45336/
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