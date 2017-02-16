Европейский союз с пониманием принял позицию Кыргызстана по Азимжану Аскарову, которого обвиняют в организации июньских событий в 2010 году на юге республики. Об этом сегодня журналистам сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

По его словам, во время переговоров в Брюсселе вопрос пожизненного приговора Азимжану Аскарову вскользь обсуждался. Он не был и не мог быть доминирующим. «Президент дал четкие и понятные разъяснения по ситуации с Аскаровым. Позиция КР была воспринята с пониманием», — сказал он.

Все идет в рамках судебного процесса. Все должно идти в рамках законодательства, и никто не должен вмешиваться в эти процессы.