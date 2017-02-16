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Общество

Названа дата, когда заработает программный офис ОБСЕ

Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев рассказал журналистам, когда заработает программный офис ОБСЕ.

По его словам, есть решение постоянного совета ОБСЕ, которое поддержано всеми членами организации, что мандат центра ОБСЕ будет пересмотрен. Будет создан программный офис.

«Для нас цели, задачи, принципы и ценности ОБСЕ всегда были нашими собственными ценностями — это демократия, это верховенство закона, это работа по всем трем направлениям: политика, дипломатическое направление, экономическое и гуманитарное сотрудничество», — сказал Эрлан Абдылдаев.

Он отметил, что решение постоянного совета имеет четкие временные границы, переговоры по мандату завершатся к 30 апреля, с 1 мая уже будет программный офис ОБСЕ.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45334/
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