Евросоюз готов выделить дополнительную финансовую помощь Кыргызстану

Европейский союз готов увеличить финансирование проектов, реализуемых в Кыргызстане, если предоставленной помощи будет недостаточно. Об этом сегодня журналистам сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.
По его словам, европейская сторона видит в Кыргызстане страну, ставшую на верный путь демократического развития, сделавшую прогресс в экономическом развитии.
«Взаимодействие будет только усиливаться. Нам будет предоставлена политическая поддержка, будут стимулироваться
Он отметил, что ранее ЕС выделил 184 миллиона евро. «Эта помощь может быть увеличена для реализации проектов, которые необходимы Кыргызстану. Мы подписали два соглашения на 10 и 13 миллионов евро. Первый транш предоставлен