Евросоюз готов выделить дополнительную финансовую помощь Кыргызстану

Европейский союз готов увеличить финансирование проектов, реализуемых в Кыргызстане, если предоставленной помощи будет недостаточно. Об этом сегодня журналистам сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.

По его словам, европейская сторона видит в Кыргызстане страну, ставшую на верный путь демократического развития, сделавшую прогресс в экономическом развитии.

«Взаимодействие будет только усиливаться. Нам будет предоставлена политическая поддержка, будут стимулироваться торгово-экономические отношения путем привлечения инвестиций и грантовой поддержки», — сказал Эрлан Абдылдаев.