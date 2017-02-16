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Общество

Кто назвал Алмазбека Атамбаева архитектором демократии, рассказал глава МИД

Глава МИД рассказал, кто назвал Алмазбека Атамбаева архитектором уникальной демократии. Об этом сегодня журналистам сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.

В ходе переговоров в Бельгии обсуждались вопросы политического взаимодействия, углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Отмечу хороший настрой в ходе переговоров. На всех трех встречах европейская сторона высоко оценила продвижение Кыргызстана по пути демократии. ЕС отметил, что выборы в парламент прошли на высоком уровне. Мы дали разъяснения по референдуму, и они объективно восприняты европейской стороной», — сказал Эрлан Абдылдаев.

«Можно отметить слова Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера: президент Атамбаев является архитектором уникальной демократии в Центральной Азии. Туск сказал, что президент является гарантом демократии. На что Атамбаев ответил, что гарантом в КР является народ», — рассказал Эрлан Абдылдаев.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45331/
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