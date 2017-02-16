Кто назвал Алмазбека Атамбаева архитектором демократии, рассказал глава МИД

Глава МИД рассказал, кто назвал Алмазбека Атамбаева архитектором уникальной демократии. Об этом сегодня журналистам сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.

В ходе переговоров в Бельгии обсуждались вопросы политического взаимодействия, углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Отмечу хороший настрой в ходе переговоров. На всех трех встречах европейская сторона высоко оценила продвижение Кыргызстана по пути демократии. ЕС отметил, что выборы в парламент прошли на высоком уровне. Мы дали разъяснения по референдуму, и они объективно восприняты европейской стороной», — сказал Эрлан Абдылдаев.