16 проституток задержали на Ошском рынке в ходе рейда

По итогам рейда милиции и чиновников задержаны 16 проституток, 4 иностранца без регистрации, 65 граждан Кыргызстана, проживающих без прописки. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, сегодня администрация Ленинского района столицы, ГУВД, УПМ и фискальные органы провели рейд в квадрате, ограниченном улицами Рыскулова, Бейшеналиевой, Московской и Павлова в районе Ошского рынка с целью сокращения преступности, правонарушений, незаконной стихийной торговли.

Как сообщается, участниками рейда было проверено 115 домовладений и 229 человек.

За различные правонарушения в УВД района было доставлено 40 граждан, четырем иностранцам за отсутствие регистрации были составлены административные протоколы на 40 тысяч сомов, 16 женщин, предоставляющих интимуслуги, доставлены в суд, говорится в сообщении.