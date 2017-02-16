К поминкам готовятся родственники пострадавших в Дачи СУ

К поминкам (40 дней) готовятся близкие родственники пострадавших в селе Дачи СУ. Об этом сообщает
По ее данным, в связи с предстоящими поминками полпредство доставило гуманитарную помощь 14 семьям, проживающим на территории области.
Как сообщается, на сегодня 12 пострадавшим семьям, которые временно проживают в предоставленных квартирах, передана гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости и продуктов питания.
На складах остаются нескоропортящиеся продукты питания и вещи долгосрочного пользования (одежда, обувь, одеяла, посуда).
Также полпредство подчеркивает, что никому из пострадавших и родственников погибших не было отказано в предоставлении гуманитарной помощи. Отказы получают не относящиеся к категории пострадавших в результате авиакатастрофы.
Напомним, распределение полученной от кыргызстанцев гуманитарной помощи поручено аппарату полномочного представителя правительства в Чуйской области.
Гумпомощь, поступившая в пункты приема МЧС, передана в Сокулукскую районную государственную администрацию 1 февраля для дальнейшего ее распределения.