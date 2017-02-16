Меньше половины от суммы коррупционного ущерба вернули в казну Кыргызстана в 2016 году. Об этом сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, по коррупционным преступлениям в 2016 году возбуждено 812 уголовных дел. По оконченным делам ущерб составил 506 миллионов 699 тысяч сомов, из которых возмещено 197 миллионов 694 тысячи сомов.

Как сообщается, в 2016 году судами рассмотрено 549 уголовных дел по должностным преступлениям в отношении 846 лиц и вынесены обвинительные приговоры по 272 делам и 375 гражданам.