Мобильное приложение «Законы Кыргызской Республики» разработали в Минюсте

Мобильное приложение «Законы Кыргызской Республики» разработали в Министерстве юстиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, данное приложение разработано для расширения доступа населения к правовой информации. Через него можно получить на бесплатной основе информацию о принятых нормативно-правовых актах республики в режиме онлайн.

В государственном реестре числится 61 тысяча 856 правовых актов государства, в том числе 7 тысяч 35 были внесены в 2016 году.

Также в прошедшем году в Централизованный банк данных правовой информации (ЦБД) было внесено 5 тысяч 489 правовых актов. В настоящее время ЦБД содержит 89 тысяч 932 НПА, говорится в сообщении.

Кроме того, министерством был запущен пилотный проект «Автобус солидарности» — за 2016 год группа юристов посетила 350 населенных пунктов Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областей и предоставила бесплатные юридические консультации четырем тысячам граждан.

Проект «Автобус солидарности» продолжат и в 2017 году.