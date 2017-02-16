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Общество

Из-за неисполнения плана законопроектов его хотят отменить

Из-за неисполнения плана законопроектов рассматривается вопрос отмены самого планирования. Об этом стало известно на коллегии Министерства юстиции Кыргызстана по итогам 2016 года.

В 2016 году план предусматривал разработку 46 законопроектов, в реализации которых были задействованы 23 госоргана.

Как сообщается, из запланированных на год документов исполнены 26. Неисполнение плана связано с недостаточной работой по планированию и координированию законодательной деятельности среди госорганов.

Зачастую ведомства-инициаторы включения проектов в план в конце отчетного периода выступают за исключение или перенос сроков их реализации, либо начинают заниматься разработкой проектов в последний месяц срока, говорится в сообщении.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45322/
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