МВД не рекомендует кыргызстанцам посещать порносайты

Министерство внутренних дел рекомендует кыргызстанцам не запускать подозрительные программы на компьютерах и смартфонах и не посещать ресурсы сомнительного содержания. Об этом говорится в сообщении
Уточняется, что на телефон доверия для детей 111 при Минтруда и соцразвития поступает информация от пользователей Интернета, что при посещении порносайтов они натыкаются на предупреждения от МВД.
Как отмечается, появляется текст следующего содержания: «МВД зафиксировало на вашем электронном устройстве незаконные действия: просмотр и хранение видеоматериалов, содержащих элементы насилия, педофилии,
В связи с этим МВД информирует, что не имеет отношения к данным сообщениям и не блокирует компьютеры или смартфоны граждан.
Это очередная схема мошенничества. Если же для разблокировки мошенники потребуют заплатить штраф под угрозой, что передадут материалы в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за хранение и копирование порнографического контента, граждане не должны поддаваться на провокации и проводить оплату на предлагаемый электронный кошелек.МВД КР