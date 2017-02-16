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Общество

МВД не рекомендует кыргызстанцам посещать порносайты

Министерство внутренних дел рекомендует кыргызстанцам не запускать подозрительные программы на компьютерах и смартфонах и не посещать ресурсы сомнительного содержания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Уточняется, что на телефон доверия для детей 111 при Минтруда и соцразвития поступает информация от пользователей Интернета, что при посещении порносайтов они натыкаются на предупреждения от МВД.

Как отмечается, появляется текст следующего содержания: «МВД зафиксировало на вашем электронном устройстве незаконные действия: просмотр и хранение видеоматериалов, содержащих элементы насилия, педофилии, гей-порнографии и видеопорнографии с лицами младше 18 лет. Такие действия содержат в себе состав административного правонарушения и влекут наложение административного взыскания в размере 1 тысячи сомов и более. В случае уклонения от уплаты штрафа последует уголовная ответственность».

В связи с этим МВД информирует, что не имеет отношения к данным сообщениям и не блокирует компьютеры или смартфоны граждан.

Это очередная схема мошенничества. Если же для разблокировки мошенники потребуют заплатить штраф под угрозой, что передадут материалы в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за хранение и копирование порнографического контента, граждане не должны поддаваться на провокации и проводить оплату на предлагаемый электронный кошелек.

МВД КР

Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45306/
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