МВД не рекомендует кыргызстанцам посещать порносайты

Министерство внутренних дел рекомендует кыргызстанцам не запускать подозрительные программы на компьютерах и смартфонах и не посещать ресурсы сомнительного содержания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Уточняется, что на телефон доверия для детей 111 при Минтруда и соцразвития поступает информация от пользователей Интернета, что при посещении порносайтов они натыкаются на предупреждения от МВД.

Как отмечается, появляется текст следующего содержания: «МВД зафиксировало на вашем электронном устройстве незаконные действия: просмотр и хранение видеоматериалов, содержащих элементы насилия, педофилии, гей-порнографии и видеопорнографии с лицами младше 18 лет. Такие действия содержат в себе состав административного правонарушения и влекут наложение административного взыскания в размере 1 тысячи сомов и более. В случае уклонения от уплаты штрафа последует уголовная ответственность».

В связи с этим МВД информирует, что не имеет отношения к данным сообщениям и не блокирует компьютеры или смартфоны граждан.