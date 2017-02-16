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Общество

Российские пранкеры разыграли американских конгрессменов

Очередными жертвами известных российских пранкеров Вована и Лексуса стали американские конгрессмены Линдси Грэм и Джон Маккейн. Об этом пишет Life.

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В частности, американский сенатор Линдси Грэм, известный своей антироссийской деятельностью наряду с коллегой Джоном Маккейном, рассказал пранкерам о том, как он намерен поймать нового президента США Дональда Трампа в ловушку — не только не позволить снять санкции с России, но и ввести новые.

Во время розыгрыша пранкеры представились спикером Верховной рады Андреем Парубием и премьером Владимиром Гройсманом и выразили беспокойство по поводу того, что Трамп может отменить санкции. Грэм их успокоил и заявил, что у президента ничего не получится.

«Санкции, которые ввел Обама против России, перед тем как он покинул пост, могут быть отменены Трампом. Однако санкции, которые ввел конгресс из-за агрессии России и аннексии Крыма, не могут быть отменены им без утверждения конгрессом», — пояснил сенатор «украинским политикам».

Он сообщил, что вместе с Джоном Маккейном добивается принятия новых санкций против России — из-за якобы имевшего место вмешательства в выборы президента США.

«Мы должны преодолеть порог в 67 голосов, чтобы преодолеть вето Трампа, и я верю, что это возможно. Меня поддержала Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании). Она сказала, что мы не должны отменять санкции. Меня поддерживает канцлер Меркель. Она сказала, что мы не должны отменять санкции», — поделился конгрессмен Грэм.

В то же время сенатор Джон Маккейн признался пранкерам, что в Сенате США наступили самые трудные времена, но он делает все для сохранения антироссийских санкций.

«Я воодушевлен, что после разговора с Путиным не было комментариев о санкциях. Но все же, мой друг, я не могу ничего предсказать, — заявил политик. — Я думаю, что Тиллерсон (госсекретарь США), хотя и был другом Путина, должен быть очень осторожен из-за процесса его утверждения в сенате. Я думаю, что он будет очень осторожным. Я также знаю, что генерал Мэттис (глава Пентагона) за санкции, и он очень влиятелен, как вы знаете», — поведал пранкерам политик.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45299/
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