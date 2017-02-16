Российские пранкеры разыграли американских конгрессменов

Очередными жертвами известных российских пранкеров Вована и Лексуса стали американские конгрессмены Линдси Грэм и Джон Маккейн. Об этом пишет Life.
В частности, американский сенатор Линдси Грэм, известный своей антироссийской деятельностью наряду с коллегой Джоном Маккейном, рассказал пранкерам о том, как он намерен поймать нового президента США Дональда Трампа в ловушку — не только не позволить снять санкции с России, но и ввести новые.
Во время розыгрыша пранкеры представились спикером Верховной рады Андреем Парубием и премьером Владимиром Гройсманом и выразили беспокойство по поводу того, что Трамп может отменить санкции. Грэм их успокоил и заявил, что у президента ничего не получится.
«Санкции, которые ввел Обама против России, перед тем как он покинул пост, могут быть отменены Трампом. Однако санкции, которые ввел конгресс
Он сообщил, что вместе с Джоном Маккейном добивается принятия новых санкций против России —
«Мы должны преодолеть порог в 67 голосов, чтобы преодолеть вето Трампа, и я верю, что это возможно. Меня поддержала Тереза Мэй (
В то же время сенатор Джон Маккейн признался пранкерам, что в Сенате США наступили самые трудные времена, но он делает все для сохранения антироссийских санкций.
«Я воодушевлен, что после разговора с Путиным не было комментариев о санкциях. Но все же, мой друг, я не могу ничего предсказать, — заявил политик. — Я думаю, что Тиллерсон (госсекретарь США), хотя и был другом Путина, должен быть очень осторожен