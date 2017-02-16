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Общество

Долг Минтрансдора перед «Лонг Хай» составляет 211 миллионов сомов

Долг Министерства транспорта и дорог перед подрядчиком — китайской компанией «Лонг Хай» — составляет около 211 миллионов сомов. Об этом на пресс-конференции по итогам работы министерства за 2016 год и планах на 2017-й сообщил его глава Жамшитбек Калилов.

По его словам, в ближайшее время ведомство приступит к выплате долга.

В начале февраля сообщалось, что приостановлено строительство дороги Балыкчи — Корумду и около сотни рабочих компании «Лонг Хай» вышли на митинг. Главное требование — выплатить зарплату за три месяца. Тогда депутаты заподозрили ведомство в том, что оно хочет передать подрядные работы другой китайской компании.

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В пресс-службе министерства сообщили, что департамент дорожного хозяйства Минтранса и компания «Лонг Хай» уточняют дебиторскую и кредиторскую задолженности, чтобы определить объем выполненных работ.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45296/
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