Кучами навоза завалены улицы поселка Манас. Жители негодуют

Кучами навоза завалены улицы поселка Манас. Об этом сообщили жители населенного пункта, возмутившись инициативой вновь избранного главы айыл окмоту.
По словам Гульнары Соодалиевой, новый глава
«На наше возмущение он сказал, что это село и село должно пахнуть навозом. А если не нравится, то это уже наши проблемы», — рассказала жительница Манаса.
В поселке озабочены тем, что с приходом весны проблемы усугубятся.
«Так удручающе выглядит улица Степная. Приезжали к подруге в гости и были в шоке от увиденного. Вроде цивильный поселок, а выглядит намного хуже захолустных сел. Мало того, что дороги не асфальтированы, так теперь на улице сплошное амбре от запаха навоза, который вываливается тут же», — рассказала Айнура Толонбай.
Глава сельского совета Хамза Алтыкеев пока недоступен для комментариев.