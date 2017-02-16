Глава КТРК считает высказывание Омурбека Бабанова о госязыке ошибочным

Глава Кыргызской телерадиовещательной корпорации (КТРК) Илим Карыпбеков считает высказывание Омурбека Бабанова об игнорировании госязыка на телеканалах страны ошибочным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня на заседании Жогорку Кенеша лидер фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов заявил, что в Кыргызстане идет саботаж в отношении государственного языка. По его словам, на телеканалах — начиная с КТРК — нет ни одной программы на кыргызском.

Включил музыкальный канал, и там нет госязыка! При этом уже год мы не можем принять закон, по которому 50 процентов программ должны быть на кыргызском. Омурбек Бабанов

Илим Карыпбеков по этому поводу ответил: «Никак не могу согласиться с Вами, Омурбек Токтогулович! 76 процентов всего эфира КТРК на государственном языке — намного больше, чем у ТВ-канала НТС. Считаю, у Вас неверная информация!»

Напомним, по данным СМИ, канал «Новая телевизионная сеть» принадлежит Омурбеку Бабанову.