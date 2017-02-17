ТОП-5 книг от главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова

ИА «24.kg» продолжает новую рубрику « Топ-5 книг». В ней известные люди, политики, общественные деятели рассказывают о любимых книгах, книгах о различных сферах жизни — политике, экономике, бизнесе.

Сегодня о том, какие стоит прочесть книги о финансах, рассказывает председатель Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.

1«Стратегическое управление и экономика на глобальном уровне» Владимира Квинта

Фото: ИА «24.kg». Книга, подаренная главе Нацбанка Кыргызстана ее автором

Книга формирует у читателя стратегическое мышление при принятии важных решений. В ней проанализированы базовые экономические факторы и стратегические приоритеты в связи с глобальным миропорядком, стратегирование в периоды участившихся в силу уплотнения мирохозяйственных связей кризисов. Книга включает рекомендации по разработке экономических стратегий и созданию эффективных систем управления самими процессами стратегирования. Всем тем, кто изучает стратегию, молодым лидерам рекомендовал бы эту книгу.

Книги в свободном доступе в Интернете нет.

2 «Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты» Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона

Фото: owen.org. Слева направо: Дарон Аджемоглу, Джеймс Робинсон и Оуэн Бардер (Центр глобального развития)

Авторы простым языком пытаются ответить на вопрос, который много веков волнует экономистов: почему одни нации богатые, а другие бедные? Какие факторы влияют на развитие страны, и что объясняет разную динамику их развития? Добавлю, что, по данным западных интернет-опросов , один из авторов книги несколько раз возглавлял рейтинг самых влиятельных экономистов мира. Чтобы освоить книгу, не обязательно хорошо разбираться в экономике и политическом устройстве государств.

Аудиоверсию книги можно послушать здесь.

3 «Капитал в ХХI веке» Тома Пикетти

Полезна экономистам, изучающим вопросы неравенства и роли государства в регулировании перераспределения доходов в экономике. На родине автора, во Франции, книгу прозвали современным «Капиталом», сравнивая ее с трудом Карла Маркса. В книге много математических расчетов и статистических данных.

Прочитать книгу онлайн можно здесь.

4«Загадка капитала» Эрнандо де Сото

Фото: Oslo Freedom Forum. Эрнандо де Сото — перуанский экономист. Известен исследованиями теневой экономики

Автор изучает вопросы теневой экономики и пути обращения собственности в ликвидный капитал, пригодный для создания нового богатства. Эрнандо де Сото, анализирующий успешное развитие капитализма в западных странах, «рассказывает, как сегодня можно добиться тех же результатов в развивающихся и бывших социалистических странах». Книга легко читается.

— Я обычно читаю книги в электронном формате, — говорит глава Нацбанка. — И выбираю для себя понравившиеся места, которые отдельно сохраняю. Из книги Эрнандо де Сото оставил, например, такую цитату:

Трудней всего оперировать тем, чего нельзя увидеть и пощупать. Время, к примеру, реально, но управлять им можно только с помощью часов и календарей.

Почитать книгу онлайн можно здесь.

5«Политики обменного курса: политическая экономия политик обменного курса» Джеффри А.Фридена

Обменный курс — одна из самых важных вещей в любой экономике, так как оказывает влияние на уровень цен. Несмотря на важную роль политик обменного курса, есть лишь несколько четких объяснений того, почему правительства выбирают ту или иную политику. Книга представляет анализ политических решений, влияющих на обменный курс.

На русском языке в свободном доступе в Интернете книги нет.