Минздрав признает: из-за нехватки денег не закупаются сахароснижающие таблетки

В Министерстве здравоохранения отреагировали на информацию ИА «24.kg» «Любовь Смирнова: Пожилых кыргызстанцев с диабетом бросили умирать».

По данным ведомства, лица с сахарным диабетом (СД) 1 и 2 типов инсулинопотребной формы беспрерывно и бесплатно обеспечиваются инсулинами и средствами введения (шприцами).

По Программе госгарантий больные сахарным диабетом входят в перечень граждан, имеющих право на бесплатное получение медико-санитарной помощи на амбулаторном и стационарном уровнях.

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения на амбулаторном уровне отпускаются бесплатно через центры семейной медицины и группы семейных врачей, а в Бишкеке — через Городской эндокринологический диспансер.

Пациенты с СД, находящиеся на инсулинотерапии, имеют право получать 200 тест-полосок (для глюкометров) с частичным возмещением по дополнительной программе ОМС.