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Общество

Namba.kg опровергает информацию о блокировке портала

Развлекательный портал Namba.kg опровергает информацию о блокировке. Об этом ИА «24.kg» сообщила руководитель digital-агентства Namba Media Наргиза Есиноманова.

Ранее появилась информация, что вчера Роскомнадзор внес развлекательный портал namba.kg в единый реестр запрещенных сайтов.

По словам Наргизы Есиномановой, информация со ссылкой на определение Московского городского суда от 23 января 2017 года, что сайт попал в единый реестр запрещенных в России, не соответствует действительности.

Фото: скрин с сайта rublacklist.net

«Согласно вышеуказанному определению, сайт не блокируется полностью, а лишь прекращается создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование фильма «Физрук 3-й сезон (Fizruk 3nd season)» на сайтах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://dok911.ru, http://namba.kg», — добавила Наргиза Есиноманова, отметив, что определение Московского городского суда со стороны компании ранее полностью выполнено, контент удалили.

Глава digital-агентства подчеркнула, что, согласно официальным данным Роскомнадзора, наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться у отдельной страницы сайта. Способ блокировки отражается в графе «Ограничение доступа».
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45238/
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