Namba.kg опровергает информацию о блокировке портала

Развлекательный портал Namba.kg опровергает информацию о блокировке. Об этом ИА «24.kg» сообщила руководитель
Ранее появилась информация, что вчера Роскомнадзор внес развлекательный портал namba.kg в единый реестр запрещенных сайтов.
По словам Наргизы Есиномановой, информация со ссылкой на определение Московского городского суда от 23 января 2017 года, что сайт попал в единый реестр запрещенных в России, не соответствует действительности.
«Согласно вышеуказанному определению, сайт не блокируется полностью, а лишь прекращается создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование фильма «Физрук
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