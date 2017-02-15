Namba.kg опровергает информацию о блокировке портала

Развлекательный портал Namba.kg опровергает информацию о блокировке. Об этом ИА «24.kg» сообщила руководитель digital-агентства Namba Media Наргиза Есиноманова.

Ранее появилась информация, что вчера Роскомнадзор внес развлекательный портал namba.kg в единый реестр запрещенных сайтов.

По словам Наргизы Есиномановой, информация со ссылкой на определение Московского городского суда от 23 января 2017 года, что сайт попал в единый реестр запрещенных в России, не соответствует действительности.

Фото: скрин с сайта rublacklist.net

«Согласно вышеуказанному определению, сайт не блокируется полностью, а лишь прекращается создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование фильма «Физрук 3-й сезон (Fizruk 3nd season)» на сайтах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://dok911.ru, http://namba.kg», — добавила Наргиза Есиноманова, отметив, что определение Московского городского суда со стороны компании ранее полностью выполнено, контент удалили.