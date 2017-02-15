В России судят гражданина Узбекистана, убившего кыргызстанца

В городе Туле (Россия) начался процесс по делу гражданина Узбекистана, обвиняемого в жестоком убийстве гражданина Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в июле 2016 года граждане Узбекистана и Кыргызстана употребляли алкогольные напитки. Происходило это на территории производственного цеха одного из предприятий Тулы.

В ходе застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт. 35-летний гражданин Узбекистана сначала душил оппонента проводом от утюга, а после нанес удар ножом в шею. От полученного ранения гражданин Кыргызстана скончался.

По факту возбудили уголовное дело, материалы которого уже направили для рассмотрения в суд.