В России судят гражданина Узбекистана, убившего кыргызстанца

В городе Туле (Россия) начался процесс по делу гражданина Узбекистана, обвиняемого в жестоком убийстве гражданина Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.
Как отмечается, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в июле 2016 года граждане Узбекистана и Кыргызстана употребляли алкогольные напитки. Происходило это на территории производственного цеха одного из предприятий Тулы.
В ходе застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт.
По факту возбудили уголовное дело, материалы которого уже направили для рассмотрения в суд.