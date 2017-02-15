Второй день у «Белого дома» в Бишкеке митингуют торговцы «блошиного рынка»

Второй день у «Белого дома» в столице Кыргызстана митингуют торговцы «блошиного рынка». По словам участников акции, место, где они торговали раньше (пересечение улиц Московской и Бейшеналиевой), мэрия отдала компании «Арпа», которая намерена их вытеснить.

«Мы говорили и с представителями пивоваренного завода, которые сообщили нам, что данная территория выкуплена на аукционе. А нам что делать, куда идти? Ведь на рынке в основном торговали люди с ограниченными возможностями», — рассказали ИА «24.kg» пикетчики.

По их словам, к ним вышел помощник лидера фракции «Республика — Ата Журт», которому они вручили письменное обращение.

По словам акима Ленинского района Бишкека Нурдина Тынаева, торговцы находились на территории незаконно.

«Были случаи, когда люди, торгуя стихийно, попадали под колеса транспорта. Чтобы такого не повторилось, мы обратились к руководству пивзавода с просьбой временно разместить торговцев на их территории. Пока такая возможность была, люди находились там. Теперь у завода появилась возможность нарастить производство, и они уведомили людей о необходимости освободить землю», — рассказал аким.

Людям предоставили возможность торговать на территории рынка на пересечении улиц Некрасова и Льва Толстого, но торговцы не хотят туда идти. Нурдин Тынаев

«Дело в том, что они на «блошином рынке» никто ни за что не платил, а там им придется оплачивать и патенты, и аренду. Но они этого не хотят и требуют дать им землю для торговли. И, конечно, их меньше всего интересует внешний облик столицы», — сказал Нурдин Тынаев, добавив, что как муниципальный служащий наведет порядок на вверенной ему территории.