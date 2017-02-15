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Общество

Спецслужбы фиксируют отток боевиков из Сирии в страны проживания

Спецслужбы фиксируют отток боевиков из зоны сирийского конфликта в страны проживания. Об этом сообщил журналистам на открывшемся в Подмосковье Х совещании руководителей антитеррористических центров СНГ руководитель АТЦ СНГ генерал-полковник Андрей Новиков, передает ТАСС.

«Полученная информация, которая подтверждается нашими партнерами, свидетельствует, что число боевиков, которые пытаются проникнуть в сирийско-иракскую зону, сейчас сокращается, и идет процесс возвращения подобного рода публики на территории стран проживания», — заявил Андрей Новиков.

Одной из тем совещания стали вопросы, связанные с пограничным режимом и фильтрацией боевиков, которые возвращаются из зон боевых действий.

Кроме того, по словам Андрея Новикова, будет обсуждаться и тема противодействия финансированию терроризма в СНГ, проект соглашения государств Содружества по обмену информацией в области борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма и их финансированием.

«Соглашение подписано достаточно давно, и сейчас идет процесс его принятия в государствах», — отметил генерал. По его словам, оно усилит оперативное взаимодействие спецслужб.

Мы будем обмениваться секретной информацией между спецслужбами государств Содружества, касающейся борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Андрей Новиков

Тематика совещания продиктована ситуацией в афгано-пакистанской и сирийско-иракской зонах, где идет концентрация потенциала международной террористической организации «Исламское государство».
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45230/
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