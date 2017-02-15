Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента Кыргызстана:

— Исламбек Кенжекулов и Айбек Жумабаев освобождены от должности заместителя командующего Национальной гвардии КР, Мирбек Имаев освобожден от должности первого заместителя командующего — начальника Главного штаба Национальной гвардии Кыргызской Республики. Подробнее

— Сабира Солтонгельдиева назначена ответственным секретарем Национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО, Эльнура Корчуева освобождена от должности ответственного секретаря Национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО. Подробнее

— внесены изменения в Закон «О государственных символах Кыргызской Республики»;

— внесены изменения в Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Подробнее

— Айбек Маматбеков назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубае. Подробнее

— Бакыт Джусупов назначен Послом Кыргызстана в Австрии, Постоянным представителем КР при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вене. Подробнее

«Окмотпресс»: Шухрат Сабиров назначен директором Государственного агентства антимонопольного регулирования. Подробнее

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