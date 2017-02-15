«Умную» тюбетейку изобрел казахстанский школьник

«Умный» головной убор —
«На тюбетейке имеется датчик движения, он дает сигнал вибромотору, взятому от обычного сотового телефона. Когда человек идет, сенсоры на тюбетейке улавливают преграду впереди и начинают вибрировать, оповещая о появлении препятствия», — рассказал изобретатель.
По словам школьника, благодаря устройству плохо видящий человек может скорректировать свое движение: повернуть или остановиться.
По данным НИШ города Актау, юный изобретатель летом 2016 года прошел обучение на специальных двухнедельных курсах в Малайзии. В Астане он примет участие в выставке научных проектов, где представит свои работы от Мангистауской области.
На выставке покажут проекты и других учеников этой школы, например, работы по созданию «умного дома» или автоматической поливальной системы для комнатных растений.
Первую НИШ открыли в городе Астане в январе 2009 года. В настоящее время в республике работают 18 подобных учебных заведений.