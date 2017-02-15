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Общество

«Умную» тюбетейку изобрел казахстанский школьник

Фото: inform.kz. Саттигали Жолдасбай

«Умный» головной убор — SMART-тюбетейку — для слепых и слабовидящих людей изобрел ученик двенадцатого класса НИШ («Назарбаев интеллектуальной школы») города Актау в Казахстане Саттигали Жолдасбай. Об этом сообщило агентство «Казинформ».

«На тюбетейке имеется датчик движения, он дает сигнал вибромотору, взятому от обычного сотового телефона. Когда человек идет, сенсоры на тюбетейке улавливают преграду впереди и начинают вибрировать, оповещая о появлении препятствия», — рассказал изобретатель.

По словам школьника, благодаря устройству плохо видящий человек может скорректировать свое движение: повернуть или остановиться.

По данным НИШ города Актау, юный изобретатель летом 2016 года прошел обучение на специальных двухнедельных курсах в Малайзии. В Астане он примет участие в выставке научных проектов, где представит свои работы от Мангистауской области.

На выставке покажут проекты и других учеников этой школы, например, работы по созданию «умного дома» или автоматической поливальной системы для комнатных растений.

Первую НИШ открыли в городе Астане в январе 2009 года. В настоящее время в республике работают 18 подобных учебных заведений.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45223/
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